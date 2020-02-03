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Санитарный врач: «Новый коронавирус менее заразен, чем обычный грипп»

13:41, 03.02.2020 1
Санитарный врач: «Новый коронавирус менее заразен, чем обычный грипп»

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что новый коронавирус менее заразен, чем обычный грипп. Соответствующее заявление она озвучила на пресс-конференции журналистам.

«Контагиозность нового коронавируса ниже, чем у нашего обычного гриппа А, подъем которого идет из-за сезонности. Источник инфекции — человек и некоторые виды животных, прежде всего летучие мыши, верблюды, змеи», — передает ее слова «Татар-информ».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:06
    ну слава богу, наконец-то утешили немного
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