Более 1,8 тыс. жалоб подано в прокуратуру Татарстана на волокиту с выдачей документов

МФЦ по РТ ввели практику обращения в прокуратуру по фактам несвоевременного предоставления документов госорганами. Всего подано 1815 таких жалоб.

«Мы становимся омбудсменами заявителей. Мы не стали ждать особого распоряжения Минэкономразвития РФ, и в прошлом году начали эту работу», — отметила директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

По ее словам, чаще всего администрации муниципалитетов затягивают выдачу разрешений на строительство, иногда на 2—3 месяца, хотя по закону должны дать ответ в течение 10 дней. Особенно грешат этим Тукаевский, Пестречинский, Альметьевский и Лаишевский районы республики.

«Добросовестный человек будет ждать, он волнуется, у него время проходит. Лето — самое время строиться. А весь негатив идет на нас. Люди не хотят идти разбираться: мы у вас сдали — вы нам и отдайте результат. И нам тоже важно получить ответ: неважно, отрицательный он или положительный, но какой-то результат. А мы ничего не видим. Раз вели с ними переговоры, два — не смогли все это упорядочить. Мы решили, что будем подавать в прокуратуру. Эта мера дисциплинирует. Сначала накладывают штраф, а в случае повтора — вплоть до увольнения сотрудника, который вовремя не исполняет свои обязанности», — рассказала Музафарова.