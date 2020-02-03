Пабло Сантос дебютирует за «Рубин» в матче против «Оденсе»

Стал известен стартовый состав казанского «Рубина» на контрольный матч против датского «Оденсе».

С первых минут на поле появится новичок казанцев — защитник Пабло Сантос. Для него этот матч станет дебютным в форме «Рубина» после его перехода из португальской «Браги». Также в основном составе выйдет полузащитник Дарко Йевтич, в опорной зоне сыграет Дмитрий Тарасов, находящийся в казанском клубе на просмотре.

Судя по графику пресс-службы «Рубина», в запас заявлены лишь шесть игроков, один из которых вратарь Иван Коновалов.

Матч начнется в 15.00 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Рубин ТВ».

Состав «Рубина»: Дюпин — Поярков, Старфельт, Пабло, Данченко — Тарасов, Зуев, Йевтич, Кварацхелия, Бакаев — Марков.