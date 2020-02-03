Метшин о встрече с Путиным: «Мы очень ждали такого разговора»

Фото: Марат Мугинов

Мэр Казани Ильсур Метшин поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске.

На заседании совета обсудили участие муниципалитетов в нацпроектах. Проекты подразумевают реализацию конкретных мероприятий во всех сферах жизни — в образовании, экологии, здравоохранении, дорожной инфраструктуре.

«Мы очень ждали такого разговора, и самое главное — результатов, которые за этим последуют. Мы видим изменения, один из наглядных примеров — это строительство Большого Казанского кольца в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». И можете представить, насколько меняется жизнь муниципалитетов по всей стране», — передает его слова пресс-служба исполкома.

Напомним, что Ильсур Метшин на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ в Красногорске обратился к Владимиру Путину с предложением о создании международного университета муниципального и регионального развития.

