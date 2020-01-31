Ильсур Метшин предложил Путину создать университет для муниципальных и региональных чиновников

Мэр Казани Ильсур Метшин на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ в Красногорске обратился к Владимиру Путину с предложением о создании международного университета муниципального и регионального развития. Университет должен готовить новых руководителей местного самоуправления.



«У нас есть предложение, пользуясь новой площадкой, создать международный университет муниципального и регионального развития, чтобы собрать новейшие технологии [...] Мы можем собрать знания коллег и растить новых муниципальных лидеров, руководителей новой формации. Я думаю, результаты не заставят себя долго ждать», — сказал он.

Ранее Казань возглавила Всемирную ассоциацию мэров при ООН, куда входят 323 тыс. муниципалитетов и городов.

