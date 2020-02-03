ФНС подала на банкротство казанской «Транснациональной фармацевтической компании»

Федеральная налоговая служба Татарстана подала иск о банкротстве ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» в Арбитражный суд Татарстана. Сумма исковых требований составляет более 7 млн рублей.

Как сообщают СМИ, за десять лет деятельности компания была успешным поставщиком, в их списке значились более семисот госконтрактов. Общее количество контрактов насчитывали на 3,6 млрд рублей.

Вместе с тем с 2018 года в адрес компании поступило сразу несколько исков на миллионы рублей. ООО «ОНТЭКС РУ» подал иск на 20,8 млн рублей, который был погашен. В январе этого года Арбитражный суд Москвы подтвердил решение антимонопольной службы о внесении ТФК в реестр недобросовестных поставщиков. В декабре иск о банкротстве ТФК также поступил от ООО «Агри Партс Казань» на 4,6 млн рублей, задолженность также погасили, дело было прекращено.

