Ресторан «Хан Сарай» в Казани упал в цене на 25 миллионов
Помещение ресторана «Хан Сарай» подешевело на 25 миллионов рублей. Владелец здания выставил его на продажу за 75 миллионов рублей.
Ранее трехэтажное здание общей площадью 1,3 тыс. кв. м с цоколем, «в котором расположен ресторанный комплекс, сауна, на прилегающей территории построены уютные кабинки (павильоны), мангал», собственник оценивал в 100 млн рублей. Представитель собственника объяснила, что продажа ресторана связана с желанием сконцентрироваться на основном направлении бизнеса — арендном.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым