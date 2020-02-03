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Ресторан «Хан Сарай» в Казани упал в цене на 25 миллионов

10:59, 03.02.2020
Ресторан «Хан Сарай» в Казани упал в цене на 25 миллионов
Фото: Авито

Помещение ресторана «Хан Сарай» подешевело на 25 миллионов рублей. Владелец здания выставил его на продажу за 75 миллионов рублей.

Ранее трехэтажное здание общей площадью 1,3 тыс. кв. м с цоколем, «в котором расположен ресторанный комплекс, сауна, на прилегающей территории построены уютные кабинки (павильоны), мангал», собственник оценивал в 100 млн рублей. Представитель собственника объяснила, что продажа ресторана связана с желанием сконцентрироваться на основном направлении бизнеса — арендном.

ОбществоБизнес Татарстан
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