Ресторан «Хан Сарай» в Казани упал в цене на 25 миллионов

Фото: Авито

Помещение ресторана «Хан Сарай» подешевело на 25 миллионов рублей. Владелец здания выставил его на продажу за 75 миллионов рублей.

Ранее трехэтажное здание общей площадью 1,3 тыс. кв. м с цоколем, «в котором расположен ресторанный комплекс, сауна, на прилегающей территории построены уютные кабинки (павильоны), мангал», собственник оценивал в 100 млн рублей. Представитель собственника объяснила, что продажа ресторана связана с желанием сконцентрироваться на основном направлении бизнеса — арендном.

