Промышленное производство в Татарстане за год выросло на 1%

Фото: предоставлено АО «ТГК-16»

В Татарстане промышленное производство в 2019 году в среднем выросло на 1% по сравнению с 2018 годом.

В сфере добычи полезных ископаемых рост составил 1,1%. Добыча нефти и природного газа выросла на 0,6%, а добыча прочих полезных ископаемых сократилась на 7,3%. На 0,7% выросла сфера обрабатывающих производств, передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Татарстанстата.

В 2019 году в РТ производство кокса и нефтепродуктов увеличилось на 12,7%, производство изделий из пластмасс — на 17,8%. А вот производство химических веществ снизилось на 13,7%, резиновых изделий — на 18,6%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 5,5%.

Отмечается, что в 2018 году рост промпроизводства в Татарстане составлял 2,1%.

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