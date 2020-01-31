Рустам Минниханов обсудил с гендиректором КМПО задачи предприятия на 2020 год

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором КМПО Дамиром Каримуллиным.

Глава предприятия рассказал об итогах работы в 2019 году и о задачах на 2020 год. Мероприятие прошло в рамках серии встреч Рустама Минниханова с представителями топ-менеджмента крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность в Татарстане.

В ходе встречи глава республики подчеркнул, что сегодня перед КМПО стоит задача увеличить объемы промышленного производства и производительности труда, передает пресс-служба президента РТ.