В России в 2019 году продали новых автомобилей на 2,5 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В 2019 году россияне потратили на покупку новых автомобилей 2,5 трлн рублей.

Это на 5,6% больше, чем в 2018 году. Более того, данный показатель является рекордным за всю историю.

Как отмечают аналитики агентства «Автостат», примерно десятая часть всей емкости рынка по итогам 2019 года пришлась на машины отечественных марок — 240 млрд рублей.

На покупку иномарок было затрачено 2,3 млрд рублей, что чуть превышает 90% общей емкости.

Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года самыми угоняемыми автомобилями в России стали Toyota и Hyundai — на них приходится 22% и 19% всех угнанных машин соответственно.

