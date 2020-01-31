Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

По итогам 2019 года самыми угоняемыми автомобилями в России стали Toyota и Hyundai — на них приходится 22% и 19% всех угнанных машин соответственно.

Еще по 10% приходится на Kia и Lexus. При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего угоняли Hyundai.

Эксперты страховой компании напомнили, что опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, а также вблизи промышленных зон, говорится в исследовании страховой компании «Согласие».



Ранее в Казани автомойщик угнал автомобиль, чтобы съездить в магазин.