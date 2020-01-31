Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
По итогам 2019 года самыми угоняемыми автомобилями в России стали Toyota и Hyundai — на них приходится 22% и 19% всех угнанных машин соответственно.
Еще по 10% приходится на Kia и Lexus. При этом в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего угоняли Hyundai.
Эксперты страховой компании напомнили, что опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, а также вблизи промышленных зон, говорится в исследовании страховой компании «Согласие».
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