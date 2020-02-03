Итальянским ученым удалось изолировать коронавирус
Ученые итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani смогли изолировать коронавирус. Это в будущем должно помочь в разработке вакцины.
«Изоляция вируса дает большие возможности для его изучения, для того, чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение», — заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
Он подчеркнул, что открытие итальянских ученых будет доступно всему международному сообществу, передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Ухане завершилось строительство первой специализированной больницы для пациентов, зараженных вирусом 2019-nCoV.
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