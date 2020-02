В Китае достроили больницу для лечения зараженных коронавирусом за восемь дней — фото

В Ухане завершилось строительство первой специализированной больницы для пациентов, зараженных вирусом 2019-nCoV.

Напомним, Ухань — эпицентр распространения инфекции. Процесс сооружения больницы занял восемь дней.

Inside China's coronavirus hospital: First pictures reveal 1,000-bed Wuhan unit that will be open for patients https://t.co/3LtchqyADH