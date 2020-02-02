Новости общества

20:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Китае достроили больницу для лечения зараженных коронавирусом за восемь дней — фото

18:34, 02.02.2020
В Китае достроили больницу для лечения зараженных коронавирусом за восемь дней — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Ухане завершилось строительство первой специализированной больницы для пациентов, зараженных вирусом 2019-nCoV.

Напомним, Ухань — эпицентр распространения инфекции. Процесс сооружения больницы занял восемь дней.

Площадь нового медучреждения «Хошэньшань», рассчитанного на 1 тыс. коек, составляет 33,9 тыс. кв. метров.

Отмечается, что прием пациентов здесь начнется уже завтра, 3 февраля.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров