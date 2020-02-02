В Китае достроили больницу для лечения зараженных коронавирусом за восемь дней — фото
В Ухане завершилось строительство первой специализированной больницы для пациентов, зараженных вирусом 2019-nCoV.
Напомним, Ухань — эпицентр распространения инфекции. Процесс сооружения больницы занял восемь дней.
Inside China's coronavirus hospital: First pictures reveal 1,000-bed Wuhan unit that will be open for patients https://t.co/3LtchqyADH— Daily Mail Online (@MailOnline) February 2, 2020
Площадь нового медучреждения «Хошэньшань», рассчитанного на 1 тыс. коек, составляет 33,9 тыс. кв. метров.
Отмечается, что прием пациентов здесь начнется уже завтра, 3 февраля.ОбществоМедицина
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