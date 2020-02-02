В Татарстане на пожаре в частном доме пострадала женщина
На пожаре в Тетюшском районе серьезно пострадала хозяйка загоревшегося дома.
Сообщение о том, что на Лесной улице в деревне Кадышево случился пожар, поступило в экстренные службы сегодня утром.
На момент приезда пожарных кровля дома была полностью охвачена пламенем, огонь перекинулся на стены внутри дома и угрожал распространиться на сарай, построенный в полуметре от здания.
В результате пожара пострадала 50-летняя женщина, ее с ожогами 70% тела доставили в больницу. Она находится в удовлетворительном состоянии.
Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. По предварительной версии, причиной стал поджог, пишет «Татар-информ».Происшествия Татарстан
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