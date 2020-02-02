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Кремль объяснил отставку главы Чувашии

14:35, 02.02.2020
Кремль объяснил отставку главы Чувашии
Фото: cap.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — заявил он в эфире передачи на канале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, экс-глава Чувашской Республики был отправлен в отставку после двух публичных скандалов. Путин назначил врио главы региона Олега Николаева.

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