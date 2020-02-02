Кремль объяснил отставку главы Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — заявил он в эфире передачи на канале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, экс-глава Чувашской Республики был отправлен в отставку после двух публичных скандалов. Путин назначил врио главы региона Олега Николаева.

