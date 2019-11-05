Казань может стать столицей «Тотального диктанта» в 2020 году

Фото: Максим Платонов

Казань, а также Ижевск, Санкт-Петербург, Вологда, Нукус, Екатеринбург, Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону и Тамбов претендуют на звание столицы Всемирной акции «Тотальный диктант» в 2020 году.

Голосование стартовало на официальном сайте мероприятия. Оно продлится до 10.00 11 ноября. Голосовать можно только один раз.

По итогам голосования пять городов выйдут в финал конкурса. Победитель станет известен 1 февраля 2020 года.

Напомним, что в этом году участие в акции «Тотальный диктант» в Татарстане приняли свыше 6 тыс. человек против 4 тыс. в 2018 году. Впервые мероприятие прошло во всех муниципальных районах РТ.