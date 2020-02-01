В России предложили увеличить штрафы для таксистов и водителей автобусов

Минтранс разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают наказание для водителей общественного транспорта и такси за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Так, за езду на машине с неисправными тормозами или рулевым управлением предлагается повысить штраф с действующих 500 рублей до 1 тыс. Штраф за проезд такси или автобуса на красный свет может вырасти с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. За поворот налево или разворот в запрещенном месте предлагается повысить штраф до 2–3 тыс. рублей.

Кроме того, водителей автобусов или такси предлагается штрафовать на 5–10 тыс. рублей или лишать прав на срок от года до двух лет, в случае, если они спровоцировали ДТП в котором пострадает человек (речь идет о причинении легкого вреда здоровью).

Для остальных водителей за такое нарушение могут ввести штраф 2,5–5 тыс. рублей или лишение прав на срок от года до полутора лет.

Ранее Министерство юстиции предложило увеличить штрафы за превышение скорости.

