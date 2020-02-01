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В Казани раз в несколько месяцев запускается новый квиз-клуб

07:37, 01.02.2020
В Казани раз в несколько месяцев запускается новый квиз-клуб

В среднем раз в месяц или в два месяца в Казани запускается новый квиз-клуб. Об этом «Реальному времени» рассказали опрошенные владельцы бизнесов по проведению паб-квизов (командных интеллектуальных игр, проходящих, как правило, в барах).

Речь идет в основном о бизнесах, открытых по московской или петербургской франшизах. Однако существуют такие клубы недолго — как правило, они быстро закрываются из-за высокой конкуренции.

«Реальное время» подготовило подробный обзор рынка казанских квизов — издание выяснило, где в городе играют в квиз, чем игра цепляет свою аудиторию и кто и сколько на ней зарабатывает.

ОбществоКультура Татарстан
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