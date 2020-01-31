Новичок «Рубина» Пабло Сантос дал первое интервью после перехода

Защитник «Рубина» Пабло Сантос прокомментировал свой переход в казанский клуб и поделился впечатлениями от работы в новой команде.

«Счастлив присоединиться к команде. Уже подружился с Карлом Старфельтом. Мы делим с ним одну комнату. Мне оказали очень теплый прием, а первое занятие с командой прошло просто отлично.

Над предложением «Рубина» практически не думал. Как только появился вариант, сразу же согласился. Это хороший клуб, и я хотел бы оправдать ожидания.

Я совсем недавно играл против «Спартака» в Лиге Европы в составе «Браги». Я достаточно неплохо знаком с российским чемпионатом. Знаю, что в «Рубине» было много бразильцев. Сейчас их здесь нет. Но в составе много хороших игроков», — сказал Пабло в эфире «Рубин ТВ».

Напомним, 27-летний Пабло накануне перешел в «Рубин» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Ранее он выступал в бразильском «Пайсанду» , а также в португальских «Маритиму» и «Брага».