В 2020 году в каждом районе РТ заложат памятные посадки, скверы и аллеи в рамках празднования 100-летия ТАССР

В 2020 году в каждом муниципальном районе Татарстана заложат памятные посадки, скверы и аллеи в рамках празднования 100-летия образования Татарской АССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется посадить лесные культуры на площади 246 га. Это саженцы рябины, липы, ели, сосны и лиственницы. Все работы будут проведены весной этого года.

Осенью прошлого года в республиканских районах заложили памятные посадки на площади 43 га, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ начало работу по сбору документации на проведение ремонтных работ объектов внутренней инженерной инфраструктуры в 2020 году.

