Минсельхозпрод РТ поможет садоводам с ремонтом дорог, линий электропередач и систем водоснабжения

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ начало работу по сбору документации на проведение ремонтных работ объектов внутренней инженерной инфраструктуры в 2020 году.

В прошлом году из республиканского бюджета было выделено 83,6 млн рублей на софинансирование ремонта объектов внутренней инфраструктуры садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в соотношении 1:2. Возмещены затраты садоводов на ремонт 32,8 км водопровода, 19,4 км внутренних дорог, линий электроснабжения — 80,4 км, а также приобретены 4 трансформатора, передает пресс-служба ведомства.

В этом году программа по софинансированию затрат СНТ на ремонт объектов внутренней инженерной инфраструктуры продолжает действовать.