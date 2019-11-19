В Казани спасатели помогли шпицу, лапка которого застряла в сливе раковины

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани на улице Ломжинской спасли шпица, застрявшего в сливе раковины. Об этом сообщает “Татар-информ” со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

Животное застряло в сливе рано утром 18 ноября. Около 7.30 хозяйка собаки, отчаявшись вызволить шпица самостоятельно, вызвала спасателей, пишет издание.

Пес жалобно скулил, но хозяйка не могла ему помочь. Прибывшие спасатели вытащили лапку собаки и передали владелице.

Ранее в Казани сотрудники ДПС помогли лосенку выбраться из-под отбойника.