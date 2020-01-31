В Башкирии перед судом предстанет водитель автобуса, попавший в ДТП с туристами из Татарстана

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли шесть человек и пострадали более 30 пассажиров.

Напомним, 14 июля 2019 года автобус с 39 пассажирами под управлением 33-летнего жителя Татарстана двигался по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе и опрокинулся в кювет.

В результате аварии шесть человек погибли, а троим был причинен тяжкий вред здоровью. По данным следствия, всего 37 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Было установлено, что водитель, нарушив правила дорожного движения, выбрал небезопасную скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий, а именно мокрой проезжей части и пасмурной погоды, что и привело к аварии.

Обвиняемый признал свою вину частично. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Также уточняется, что следователь внес представление об устранении обстоятельств, которые способствовали совершенным преступлениям, в адрес компании-перевозчика, а также двое сотрудников организации были привлечены к дисциплинарной ответственности.