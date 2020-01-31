Минспорт РФ приостановил аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта.

«Сегодня, 31 января, прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ, которая рассмотрела вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики. Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

Ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (AIU) направил в адрес международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендацию для рассмотрения возможности исключения ВФЛА.

Такое решение было принято на основании допинговых нарушений легкоатлета Данила Лысенко. Организация считает, что российская сторона скрывала применение допинга своим спортсменом.