Банк «Спурт» на начало 2020 года выплатил кредиторам 2,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о ходе конкурсного производства банка «Спурт». На 1 января 2020 года кредиторам выплатили 2,2 млрд рублей.
Это составляет 20,76% от всех требований, включенных в реестр. Они составляют 11 млрд рублей перед 2 323 кредиторами.
В целом требования кредиторов составляют 12,2 млрд рублей (2 512 кредиторов), в том числе 197,6 млн рублей составляют требования кредиторов, не включенных в реестр, говорится в сообщении на сайте АСВ.
Ранее АСВ решило увеличить процент удовлетворения требований кредиторов банка «Спурт». Таким образом, от общей суммы требований первой очереди будет выплачено не 18,15%, а 20,31%.ЭкономикаБанки Татарстан
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