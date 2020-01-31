Банк «Спурт» на начало 2020 года выплатил кредиторам 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о ходе конкурсного производства банка «Спурт». На 1 января 2020 года кредиторам выплатили 2,2 млрд рублей.

Это составляет 20,76% от всех требований, включенных в реестр. Они составляют 11 млрд рублей перед 2 323 кредиторами.

В целом требования кредиторов составляют 12,2 млрд рублей (2 512 кредиторов), в том числе 197,6 млн рублей составляют требования кредиторов, не включенных в реестр, говорится в сообщении на сайте АСВ.

Ранее АСВ решило увеличить процент удовлетворения требований кредиторов банка «Спурт». Таким образом, от общей суммы требований первой очереди будет выплачено не 18,15%, а 20,31%.