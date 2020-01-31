«Крылья Советов» подписали защитника из Алжира

Защитник сборной Алжира по футболу Мехди Зеффан стал игроком «Крыльев Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

Контракт с Зеффаном подписан сроком на 2 года. Самарскому клубу футболист достался бесплатно, с лета 2019 года он находился в статусе свободного агента.

Зеффан является воспитанником французского «Лиона», за основной состав этого клуба он выступал с 2012 года. В 2015 году перешел в «Ренн». В 2019 году в составе сборной Алжира Мехди стал обладателем золотых медалей Кубка африканских наций.

Отметим, что Зеффан стал первым новичком «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно.

Ранее самарцы расстались с нападающим Александром Соболевым, который перешел в московский «Спартак».