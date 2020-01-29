Форвард «Крыльев Советов» Соболев перешел в московский «Спартак»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев на правах аренды перешел в московский «Спартак». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

Арендное соглашение между клубами предусматривает последующий выкуп футболиста за 5 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Соболевым интересуются московские ЦСКА и «Динамо», а также несколько английских команд и казанский «Рубин».

В текущем сезоне Соболев сыграл в 18 матчах, в которых отметился 10 забитыми голами, отставая от лидера гонки бомбардиров Артема Дзюбы из «Зенита» на один мяч.