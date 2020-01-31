АСВ за все время выплатило кредиторам «Татфондбанка» 28,7 млрд рублей — только 20% от всех требований

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в ПАО «Татфондбанк». На 1 января 2020 года кредиторам банка выплачено 28,7 млрд рублей.

Это составляет 19,2% от всех требований, включенных в реестр требований кредиторов, которые составляют 149,5 млрд рублей.

Отмечается, что требования, подлежащие выплате после удовлетворения требований всех кредиторов вне зависимости от срока предъявления, составляют 7,4 млрд рублей. В целом требования всех установленных кредиторов оцениваются в 168,7 млрд рублей.

Ранее АСВ подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о взыскании 141,39 млрд рублей с бывшего руководства «Татфондбанка». Ответчиками числятся экс-председатель правления банка Роберт Мусин, бывшие зампреды Вадим Мерзляков, Ильдус Мингазетдинов, Сергей Мещанов и еще семь человек.