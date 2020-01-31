Игорь Захаркин: «Ак Барс» — безусловный фаворит Востока»

Экс-тренер сборной России и «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин в собственной колонке в «Реальном времени» оценил выступление казанского «Ак Барса» и поделился ожиданиями от их выступления в плей-офф.

«В Татарстане вертикаль хоккея выстроена очень четко и правильно. Идет работа со своими воспитанниками.

Да, в первой команде игра в зоне атаки упрощена, при этом я считаю, что Дмитрий Квартальнов проделал с «Ак Барсом» очень хорошую работу. Он вытаскивает из игроков их максимальные возможности, чтобы добиваться результата. И мы видим, что команда практически в течение всего сезона идет без спадов. Это сложно, но у Димы получается.

«Ак Барс» — безусловный фаворит Восточной конференции. Да, сейчас есть какие-то неудачные серии, но, когда начнется плей-офф, командам придется обыгрывать одного и того же соперника четыре раза. У Казани же характерный коллектив с хорошим волевым потенциалом — обыграть этих ребят четыре раза будет очень сложно, — заявил Захаркин.

Полностью экспертную колонку Игоря Захаркина можете прочитать в материале «Реального времени».