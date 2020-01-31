В Казани пьяный водитель разбил авто о ковш трактора
В Казани нетрезвый водитель столкнулся с ковшом трактора. В результате удара разбита передняя часть легковушки.
ДТП произошло на улице Адоратского возле гипермаркета «Лента». По данным пресс-службы ГИБДД Казани, за рулем находился 22-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию.
Водитель получил травму черепа и перелом носа.
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