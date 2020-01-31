Уволенные сотрудники теперь будут получать справку

После введения с 1 января электронных трудовых книжек, у кадровых служб предприятий появились новые формы отчетности.

Это форма СЗВ-ТД, содержащая сведения о принятых и уволенных сотрудниках и ежемесячно подаваемая в Пенсионный фонд, и форма СТД-Р, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Этот документ работодатель обязан предоставлять сотруднику по его запросу, а также в случае увольнения. Справка, по желанию работника, может предоставляться как в бумажном, так и в электронном виде.



Подробнее об электронных трудовых книжках читайте в материале «Реального времени».