Новое для бизнеса с февраля-2020: рост тарифов «Платона», электронные чеки, происхождение наличных

Основные изменения нового месяца коснутся предпринимателей и большинства россиян

Фото: Максим Платонов

В феврале российский бизнес ждет ряд изменений. Так, с начала месяца в России вырастут тарифы на грузоперевозки в системе «Платон» и пошлины на экспорт нефти. Кроме того, после введения электронных трудовых книжек, вступают в силу изменения, связанные с порядком увольнения сотрудников. На ряд товаров вводятся электронные чеки взамен бумажных, и меняются правила провоза крупных сумм при пересечении границы. Еще часть новшеств коснется многих россиян. Например, для льготников увеличатся социальные пособия, а для москвичей, к сожалению, подорожает проезд в общественном транспорте. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Реального времени».

«Платон»: плюс 16 копеек на километр

Проезд большегрузов по дорогам общего пользования федерального значения с 1 февраля станет дороже на 7,8%. Вместо нынешних 2,04 рубля за каждый километр система «Платон» предложит заплатить 2,20 рубля. Как полагают эксперты, это может привести к росту цен в рознице.

Плата взимается для возмещения вреда, который автомобили с разрешенной максимальной массой более 12 тонн наносят дорогам общего пользования федерального значения. Рост тарифа продиктован инфляцией. Предполагается, что индексация теперь будет проводиться в феврале каждого года.

Увольнение сотрудников: теперь только со справкой

После введения с 1 января электронных трудовых книжек, у кадровых служб предприятий появились новые формы отчетности. Это форма СЗВ-ТД, содержащая сведения о принятых и уволенных сотрудниках и ежемесячно подаваемая в Пенсионный фонд, и форма СТД-Р, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Этот документ работодатель обязан предоставлять сотруднику по его запросу, а также в случае увольнения. Справка, по желанию работника, может предоставляться как в бумажном, так и в электронном виде.

После введения с 1 января электронных трудовых книжек, у кадровых служб предприятий появились новые формы отчетности. Фото duma.gov.ru

Чеки можно не печатать. Но пока не все

С 1 февраля продавец может отказаться от печати бумажного чека, если покупка совершается с помощью торгового автомата (например, кофейного). В этом случае клиенту будет предоставлен электронный чек, доступный по QR-коду, который отобразится на дисплее устройства.

Плюсы этого нововведения, помимо экономии бумаги, в упрощении обслуживания и конструкции автоматов, ведь их можно больше не оборудовать принтерами.

Новшество не распространяется на подакцизную продукцию, технически сложные товары и товары, подлежащие обязательной маркировке.

Вырастут пошлины на экспорт нефти

С 1 февраля компании, занимающиеся вывозом нефти, должны будут платить повышенные экспортные пошлины. Ее размер составит 78,5 доллара за тонну вместо нынешних 77,2. Увеличится также пошлина на бензин, светлые нефтепродукты и масла, кокс. Сообщение об этом опубликовал Минфин России.

Размер пошлин определяется по формуле, привязанной к средней цене на углеводороды.

С 1 февраля компании, занимающиеся вывозом нефти, должны будут платить повышенные экспортные пошлины. Фото trans.ru

В поездках придется указывать происхождение крупных сумм



С февраля этого года при пересечении границы Евразийского экономического союза придется указывать происхождение крупных сумм денег. Эта процедура ждет всех, кто будет перевозить более 100 тыс. долларов наличными.



Данную норму закрепили летом прошлого года в Решении Коллегии ЕЭК от 06.08.2019г. №130, а так как в силу она вступает через 180 дней со дня официального опубликования, то спрашивать о происхождении денег на границе начнут с 6 февраля. В документе говорится, что эквивалентная сумма должна быть больше 100 тыс. долларов по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Социальные пособия увеличатся

С 1 февраля на 3% будет увеличен размер ежемесячных денежных выплат для нескольких категорий федеральных льготников. Индексация проводится ежегодно в феврале. Размер прибавки определяется исходя из уровня инфляции.

Увеличение пособий коснется ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов, лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф, и некоторых других категорий граждан.

Индексация проводится ежегодно в феврале. Размер прибавки определяется исходя из уровня инфляции. Фото pfrf.ru

Проезд в московском метро станет дороже

Грустные новшества ждут москвичей: с 1 февраля для них станет дороже проезд в общественном транспорте. Для метро и наземного транспорта тариф вырастет на два рубля. Теперь по карте «Тройка» поездка обойдется в 40 рублей вместо 38, по единому билету — 57 рублей вместо 55.

Повышение коснется и проезда в пригородных электричках. А вот единые безлимитные проездные можно купить по старым ценам.

«Дальневосточный гектар»

Второй этап программы «Дальневосточный гектар» стартует также с 1 февраля. В нее войдут два отдаленных региона — Бурятия и Забайкалье. Получить на льготных условиях земельный участок на этих территориях может житель любой области, входящей в Дальневосточный федеральный округ.



На втором этапе программы «Дальневосточный гектар» в нее войдут два отдаленных региона — Бурятия и Забайкалье. Фото minvr.ru

Штрафы для иноагентов

В России вводятся штрафы за нарушения порядка деятельности иностранных СМИ, которые признаны иностранными агентами. Для физлица размер санкции составит 10 тысяч рублей, для должностного — 50 тысяч рублей, для юрлица — 500 тысяч. Повторное нарушение грозит увеличением штрафа для физлица до 50 тыс., до должностного до 100 тыс., а для организации — до 1 миллиона.

