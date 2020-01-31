«Платон» поднимает цены — это может привести к подорожанию в рознице

Проезд большегрузов по дорогам общего пользования федерального значения с 1 февраля станет дороже на 7,8%. Вместо нынешних 2,04 рубля за каждый километр система «Платон» предложит заплатить 2,20 рубля. Как полагают эксперты, это может привести к росту цен в рознице.

Плата взимается для возмещения вреда, который автомобили с разрешенной максимальной массой более 12 тонн наносят дорогам общего пользования федерального значения. Рост тарифа продиктован инфляцией. Предполагается, что индексация теперь будет проводиться в феврале каждого года.



Ранее в Татарстане потребовали проверить расход собранных с большегрузов средств.