Путин ознакомился с введенной в Татарстане системой «Инцидент менеджмент»

Президент России Владимир Путин ознакомился с введенными в Татарстане системами «Инцидент менеджмент» и «Народный контроль».

В пример привели жалобу на распространение снюсов среди школьников. После полученной жалобы в конце прошлого года депутаты Госсовета РТ приняли законопроект о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции.

Система мониторинга социальных сетей «Инцидент менеджмент» также работает с обращениями жителей. С помощью сервиса министерства, ведомства, а также все муниципальные образования Татарстана могут отслеживать жалобы в соцсетях и оперативно на них реагировать, передает «Татар-Информ».

