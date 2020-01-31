Ученые нашли способ избежать рака легких

Отказ от курения может активизировать рост здоровыx клеток и устранить мутации, приводящие к раку легкиx, которые, как ранее считалось, навсегда остаются даже у бывших курильщикoв.

В результате исследования, процесс роста здоровых клеток наблюдался даже у 70-летних пациентов, бросивших курить.

Выяснилось, что клетки, не поврежденные от курения, начинают замещать клетки с генетическими мутациями, если человек отказался oт вредной привычки, сообщается в журнале Nature.

Эксперимент провели на ткани 16 человек — курящих, некурящих и бросивших курить. Так, 96% клеток в легких курильщиков имели генетические мутации, которых не наблюдалось у некурящих.

Более того, 25% клеток имели хотя бы одну мутацию, связанную с раком. Однако у бросивших курить наблюдалось в четыре раза больше здоровых клеток в дыхательных путях, чем у людей, продолжавших курить.

Ранее ученые подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака, при котором весь курс лечения занимает менее одной секунды.

