Ученые выяснили, как излечить рак менее чем за секунду

Ученые подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака, при котором весь курс лечения занимает менее одной секунды.

Ученые из Онкологического центра им. Абрамсона при Пенсильванском университете (США) провели исследование, результаты которого подтвердили, что флеш-терапия примерно на две трети снижает риск побочных эффектов по сравнению с фотонной лучевой терапией. Отмечается, что показатели при этом были практически одинаковыми.

Из-за большой массы протонов по сравнению с электронами их поперечное рассеяние в ткани невелико, поэтому пучок излучения точнее фокусируется на опухоли, при этом минимально повреждая соседние ткани. Кроме того, весь курс можно провести за один сеанс длительностью менее чем одна секунда по сравнению с несколькими неделями фотонной радиотерапии.

«Наш клинический опыт показывал, что протонная терапия обладает целым рядом преимуществ, но даже мы не ожидали, что эффект будет столь значительным», — отмечают ученые в журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics.



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