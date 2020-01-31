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Власти не подтвердили заражение коронавирусом в Москве

03:17, 31.01.2020
Власти не подтвердили заражение коронавирусом в Москве
Фото: torange.biz

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили информацию о якобы обнаруженном у пациента в инфекционной больнице в Москве коронавируса.

«Пошла информация по первому заболевшему в Москве: мы не подтверждаем данную информацию», — передает «Интерфакс» сообщение секретариата.

Голикова возглавляет оперативный штаб по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что у одного пациента предварительно обнаружили коронавирус. Более того, вместе с ним в больницу на востоке Москвы доставили еще несколько человек, у них также подозревают коронавирус. Сейчас всех отправляют в стационар.

ОбществоПроисшествияМедицина
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