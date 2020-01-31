Власти не подтвердили заражение коронавирусом в Москве
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили информацию о якобы обнаруженном у пациента в инфекционной больнице в Москве коронавируса.
«Пошла информация по первому заболевшему в Москве: мы не подтверждаем данную информацию», — передает «Интерфакс» сообщение секретариата.
Голикова возглавляет оперативный штаб по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что у одного пациента предварительно обнаружили коронавирус. Более того, вместе с ним в больницу на востоке Москвы доставили еще несколько человек, у них также подозревают коронавирус. Сейчас всех отправляют в стационар.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым