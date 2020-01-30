СМИ: в Москве у пациента одной из инфекционных больниц нашли коронавирус

В московской инфекционной больнице у одного пациента предварительно обнаружили коронавирус.

По данным источника Mash, полученные результаты анализов подтвердили именно это заболевание. Более того, вместе с ним в больницу на востоке Москвы доставили еще несколько человек, у них также подозревают коронавирус. Сейчас всех отправляют в стационар.

Бригаду медиков отправили на карантин, официально власть не подтвердила эту информацию.