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СМИ: в Москве у пациента одной из инфекционных больниц нашли коронавирус

23:58, 30.01.2020
СМИ: в Москве у пациента одной из инфекционных больниц нашли коронавирус
Фото: pixabay.com

В московской инфекционной больнице у одного пациента предварительно обнаружили коронавирус.

По данным источника Mash, полученные результаты анализов подтвердили именно это заболевание. Более того, вместе с ним в больницу на востоке Москвы доставили еще несколько человек, у них также подозревают коронавирус. Сейчас всех отправляют в стационар.

Бригаду медиков отправили на карантин, официально власть не подтвердила эту информацию.

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