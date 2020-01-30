Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов стал игроком испанской «Сельты». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Между российским и испанским клубами подписано арендное соглашение, по которому Смолов будет играть за «Сельту» до конца нынешнего сезона. По окончании срока договора испанцы имеют право выкупить контракт футболиста.

В этом сезоне Смолов провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи. На данный момент «Сельта» находится на 18-м месте в таблице чемпионата Испании, набрав 17 очков.

По сообщению журналиста Сергея Егорова, на футболиста также претендовал «Вильярреал».

Напомним, ранее сообщалось о возможной свадьбе Смолова с внучкой Ельцина, но его агент опроверг данные слухи.