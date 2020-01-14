Представитель Смолова опроверг слухи о свадьбе футболиста с внучкой Ельцина

Елена Болотова, PR-директор нападающего сборной России и «Локомотива» Федора Смолова, опровергла слухи о свадьбе футболиста с внучкой бывшего президента РФ Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

«Просто кто-то написал, что он готов жениться, — на этом все. Меня на свадьбу не приглашали. Не могу ничего подтвердить», — пояснила Болотова.

Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация, что Смолов якобы сделал предложение несовершеннолетней девушке (сейчас Юмашевой 17 лет) и готов организовать свадьбу, когда ей исполнится 18 лет.

Отметим, что недавно футболист опубликовал в своем «Инстаграм» совместную фотографию с Юмашевой с отдыха на Карибских островах.