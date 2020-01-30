Хуснуллин заявил, что национальные проекты нуждаются в «донастройке»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что национальные проекты необходимо «донастроить» и сделать их более гибкими, тогда «на все хватит денег».

По его мнению, от скорости и качества реализации нацпроектов зависит поддержка населения. Хуснуллин отметил, что существует «политика быстрых побед», когда можно сделать очень простые и эффективные вещи.

«Например, вот коллега по культуре говорит: «Но мы же все прекрасно знаем, что такое дом культуры в сельской местности». Это основной центр жизни. Так давайте их отремонтируем. Во-первых, это и центр жизни, во-вторых, это и, как правило, избирательный участок, куда люди ходят. Денег-то надо на это 10 миллиардов рулей. И мы все время говорим «денег не хватает», да у нас огромное количество денег. И если сегодня мы национальные проекты сделаем более гибкими и донастроим на всех уровнях власти, нам на все денег хватит», — передает «РИА Новости» слова вице-премьера.

Напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин курирует разработки, реализации и контроля национального проекта в сфере жилья и городской среды, автомобильных дорог, в сфере экологии в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги».

