Мишустин определил круг обязанностей вице-премьера Хуснуллина и других

Председатель правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

«Председатель правительства утвердил распределение обязанностей между первым заместителем председателя правительства, заместителями председателя правительства, заместителем председателя правительства — руководителем аппарата правительства и заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе», — указывается в сообщении.

В частности, вице-премьер Марат Хуснуллин курирует разработки, реализации и контроля национального проекта в сфере жилья и городской среды, автомобильных дорог, в сфере экологии в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги».

Помимо этого в обязанности вице-премьера вошли реализация транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, управления государственной собственностью, разработки, внедрения и развития цифровых технологий в установленной сфере деятельности, совершенствования регуляторной среды, антимонопольной политики и развития конкуренции в установленной сфере деятельности.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов координирует достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов, а также курирует финансовую, кредитную и денежную политику, регулирование финрынков, инвестиционную политику.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко курирует разработку бюджета и других законопроектов, налоговую политику и управление госдолгом.

Полный список доступен на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма в правительстве России.

