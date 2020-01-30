В Казани пройдет фестиваль беби-театров

В этом году в Казани пройдет фестиваль беби-театров под патронажем министерства культуры РТ. Необходимость его проведения министр Ирада Аюпова объяснила тем, что сегодня в Татарстане на маленьких зрителей рассчитаны всего 25% репертуара театров, а татароязычная постановка 0+ всего одна — в татарском ТЮЗе.

Аюпова отметила, что возрастная маркировка постановок не всегда является верной, так как они трудны для детского восприятия. По ее мнению, фестиваль беби-театров даст стимул для развития постановок для этой целевой аудитории.

Ранее сообщалось, что с 3 по 10 июня 2020 года в Набережных Челнах пройдет XVIII Фестиваль театров малых городов России. Он войдет в программу празднования 100-летия образования Татарской АССР.