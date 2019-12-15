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В Набережных Челнах пройдет XVIII Фестиваль театров малых городов России

21:30, 15.12.2019
В Набережных Челнах пройдет XVIII Фестиваль театров малых городов России
Фото: mincult.tatarstan.ru

С 3 по 10 июня 2020 года в Набережных Челнах пройдет XVIII Фестиваль театров малых городов России. Он войдет в программу празднования 100-летия образования Татарской АССР.

В мероприятии примут участие 14 творческих коллективов из Пермского края, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Челябинской, Ростовской, Иркутской и Псковской областей, Татарстана и Башкирии. РТ представят Буинский государственный драматический театр и Русский драматический театр «Мастеровые», сообщил оргкомитет фестиваля.

Ранее были определены сроки проведения XVI Казанского международного фестиваля мусульманского кино — он пройдет в Казани с 4 по 9 сентября 2020 года. А уже с 15 декабря этого года начинается прием заявок.

ОбществоКультура Татарстан
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