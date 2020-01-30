Круговой продолжит выступать за «Уфу»

Защитник «Уфы» Данил Круговой продолжит выступать за уфимский клуб в весенней части чемпионата России. Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

Накануне Круговой оказался в списке игроков «Зенита», которые отправились на второй зимний сбор в Испанию. По информации издания, футболист будет работать под наблюдением врачей питерского клуба и вернется в «Уфу» перед возобновлением РПЛ.

Ранее генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов опроверг слухи о разрыве арендного соглашения по игроку.

Летом 2019 года «Зенит» подписал с Круговым пятилетний контракт, после чего отправил его в аренду в «Уфу». В текущем сезоне РПЛ Круговой сыграл в шести матчах, где результативными действиями не отмечался.