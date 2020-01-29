Шамиль Газизов: «Думаю, Круговой продолжит выступать в «Уфе» до конца сезона»

Генеральный директор «Уфы» прокомментировал приглашение защитника Даниила Кругового на второй сбор питерского «Зенита».

«Официально «Зенит» не прерывал аренду Кругового. Но у них есть такое право. Думаю, Даниил все же продолжит выступать в «Уфе» до конца сезона. Но мы будем только рады, если он пригодится «Зениту» уже сейчас», — сказал Газизов Sport24.

Напомним, летом 2019 года «Зенит» подписал с Круговым пятилетний контракт, после чего отправил его в аренду в «Уфу».

В текущем сезоне РПЛ Круговой сыграл в шести матчах, где результативными действиями не отмечался.