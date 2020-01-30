Минздрав назвал лекарства для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России опубликовало список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых в рамках временных методических рекомендаций.

В список лекарств вошли Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. Там же описываются механизм действия препаратов, формы выпуска и схемы назначения.

Также в Минздраве отметили, что в настоящее время отсутствуют рекомендации по этиотропной терапии с позиций доказательной медицины для лечения 2019-nCoV инфекции.

Ранее исследователи из Уханьского института вирусологии академии наук КНР выделили лекарственное вещество, которое на клеточном уровне способно эффективно сдерживать коронавирус. Испытания уже ведутся на мышах и приматах.

Также известно, что Китай передал России геном коронавируса. Ученые двух стран приступили к разработке вакцины.