Разрабатывать вакцину от коронавируса Китай планирует вместе с Россией

Китай передал России геном коронавируса. Ученые двух стран приступили к разработке вакцины.

Ученые из России получили геном нового коронавируса 2019-nCoV и уже разработали экспресс-тесты для идентификации вируса в организме человека в течение двух часов. Начата работа над созданием вакцины.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата «Арбидол», в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. Теперь ведомству предстоит оценить правдивость этой рекламы



По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 6012 человек. Число летальных исходов составило 132.