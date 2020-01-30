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СМИ: ученые в Китае нашли средство, способное сдерживать коронавирус

01:27, 30.01.2020
СМИ: ученые в Китае нашли средство, способное сдерживать коронавирус
Фото: pixabay.com

Исследователи из Уханьского института вирусологии академии наук КНР выделили лекарственное вещество, которое на клеточном уровне способно эффективно сдерживать коронавирус.

Во время распространения коронавируса, ученые начали исследовать возбудитель вируса и его истоки. Также эксперты изучили существующие антивирусные средства и вакцины. Испытания уже ведутся на мышах и приматах, сообщает агентство Синьхуа.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 6 012 человек. Число летальных исходов составило 132.

ОбществоМедицина
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