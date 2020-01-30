СМИ: ученые в Китае нашли средство, способное сдерживать коронавирус
Исследователи из Уханьского института вирусологии академии наук КНР выделили лекарственное вещество, которое на клеточном уровне способно эффективно сдерживать коронавирус.
Во время распространения коронавируса, ученые начали исследовать возбудитель вируса и его истоки. Также эксперты изучили существующие антивирусные средства и вакцины. Испытания уже ведутся на мышах и приматах, сообщает агентство Синьхуа.
По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 6 012 человек. Число летальных исходов составило 132.
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