Зимний ЧМ-2020 по легкой атлетике перенесен на год из-за коронавируса

Чемпионат мира по легкой атлетике в залах, который планировалось провести в китайском Нанкине в середине марта нынешнего года, перенесен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкой атлетики (World Athletics).

«Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые добровольно вызвались принять у себя чемпионат. Однако с учетом сохраняющейся обеспокоенности в отношении распространения вируса за пределами Китая мы решили не использовать этот вариант, поскольку он может привести к дальнейшей отсрочке на более позднем этапе.

Мы хотели бы, чтобы Нанкин был хозяином, учитывая обширное планирование и подготовку, которую они вложили в это мероприятие. Поэтому нами было принято решение не отменять чемпионат, поскольку многие наши спортсмены хотели бы, чтобы мероприятие состоялось. Теперь мы будем работать со спортсменами, партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы определить дату проведения этого мероприятия в 2021 году», — говорится в заявлении World Athletics.

Напомним, ранее в Китае было приостановлено проведение всех спортивных мероприятий до апреля 2020 года.

По данным на утро 30 января, число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7 711, 170 случаев закончились летальным исходом. Заболевание выявлено еще в 16 странах.

